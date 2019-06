St-Leu: Un requin observé au spot de surf

Le 05/06/2019 | Par N.P | Lu 106

Un gros requin a été observé hier en fin de journée vers 17h au niveau du bowl du spot de surf de la Gauche à Saint-Leu par deux surfeurs.



L’arrivée des conditions météorologiques hivernales (vent fort et forte houle) a limité les déploiements des engins de pêche au cours du mois de mai sur les côtes ouest et sud-ouest, les sorties en mer étant particulièrement dangereuses la nuit. Seule la baie de Saint-Paul a pu bénéficier de quelques pêches de prévention.



Le CRA rappelle à tous les usagers d'observer la plus grande prudence dans leurs activités en mer.