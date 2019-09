St-Louis: 6 mois de sursis pour l'agression sexuelle d'une fillette à la veille de Noël

Le 13/09/2019

Les arguments de la défense et les explications du prévenu n’ont finalement pas convaincu le tribunal correctionnel de St-Pierre. Jean-Louis était poursuivi pour agression sexuelle sur la petite Jessica la veille de Noël 2018. En ce soir de fête, l’homme de 57 ans s’est fait inviter à la soirée en famille de son ami d’enfance, grand-père de l’enfant de 5 ans. La fillette a passé la quasi totalité de la soirée sur les genoux du quinquagénaire malgré les mises en garde. Au terme de la fête, elle a révélé à sa mère l’attouchement dont elle a été victime.Un geste que n’avait eu de cesse de nier, celui qui se targuait, à son procès le 22 août dernier, d'avoir auparavant travailler 25 ans avec des enfants "sans jamais avoir eu l’intention de faire du mal" .Le tribunal a ainsi tranché ce jeudi et reconnu coupable Jean-Louis. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles (Fijais).