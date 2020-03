1. ah les cons le 01/03/2020 20:09



Bref, on se croirait revenu au bon vieux temps ou RFO , déjà ( et toujours "la voix de son maître") fait un peu du n'importe quoi , et les candidats , n'en parlons pas.La "nouvelle venue" ( tu parles , elle grenouille dans la politique depuis des années) dit représenter la nouvelle vague des politiciens , elle fait comme ses modèles ( Hamilcaro et Hoarau) elle a été a bonne école , elle veut faire le buzz , elle trimbale des idiots qui ne comprennent pas qu'ils sont manipulés , comme les militants des deux sus nommés. leur a-t-elle donné aussi le sandwich et la Dodo - c'était le minimum autrefois , et je ne parle pas du coût du bus ...Elle n'arrive pas seule , elle a , comme les autres des sponsors cachés ; elle dira , comme les autres " non, non, ce sont des gens qui croient en moi" , en fait ces sponsors ont arrosé tous ceux qui ont une légère chance , il faut ménager la chèvre et le chou...pour avoir plus tard quelques "petits marchés publics arrangés"