St-Louis: Du tabac chimique à l'origine d'une violation de domicile ?

Le 01/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 980

Un jeune saint-louisien est passé devant le tribunal de Saint-Pierre ce vendredi dans le cadre d'une comparution immédiate.



Alors qu'il est jugé pour "deux violations de domiciles et violences sur une personne vulnérable", le jeune homme déclare à la barre qu'on lui a donné du tabac chimique. "Quelqu'un m'a fait la malice, ça ne me ressemble pas de faire ça", confie-t-il dans les colonnes du JIR.



Après une bagarre avec ses collègues, le jeune homme s'est échappé et introduit dans une première maison, puis une seconde en demandant "où est l'argent?". L'habitante, une gramoune de 80 ans a également déclaré avoir été frappée.



Or son casier judiciaire est loin de jouer en sa faveur. A seulement 23 ans, il a déjà été condamné pour vols, dégradations ou violences.



Ce dernier a finalement écopé de 5 mois de prison. "Le tribunal a également révoqué 2 mois de son précédent sursis." ajoute le JIR.