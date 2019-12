St-Louis: En conflit, les policiers sèment la pagaille au Cap Méchant

on comprend mieux pourquoi mallet ne se represente plus voir une telle pagaille avec sa police le chef de la police aurait du intervenir depuis le début et remettre s'il avait un peu d'autorité tout le monde dans le droit chemin saut si c'est lui la cause du malaise

14. Citoyen le 21/12/2019 08:48



Une telle affaire reflète un réel problème dans cette police municipale entre le recrutement politique des copains musclés que le politique a réussi à faire "rentrer" tant bien que mal en police municipale.

Si le contrôle de la légalité avait réagi en amont ainsi que le maire, une telle situation ne pourrait se produire car ceux qui sont recrutés sur concours et sont des fonctionnaires, ne peuvent comprendre qu'on recrute des "papas avec 3 p".



Où se trouve le grand chef cadre B, moniteur de "tir et intervention" au CNFPT et grand connaisseur devant le CNFPT, pourquoi n est il pas le chef de cette Police, il se dit qu'il n'est plus policier puisqu'il n'est plus sur le terrain donc il ne peut plus être "moniteur" puisqu'il n'est plus policier, là encore que font les autorités de tutelle encore une fois?



Le Procureur de la République doit sanctionner ceux qui agressent et ceux qui frappent et ils ne doivent plus porter une tenue de Policier... aussi les deux agréments doivent être retirés et des sanctions administratives doivent tomber. Le Zen Cap Méchant doit déposer plainte aussi pour dégradations et réclamer un dédommagement au civil car les clients du jour ont fuit ce jour là.