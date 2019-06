St-Louis: Il conduit alcoolisé, sans permis et traite les gendarmes de "bâtards"

Le 15/06/2019

Dans la soirée de dimanche dernier, un jeune conducteur Saint-Pierrois a souhaité prendre le volant, malgré son état alcoolisé et surtout malgré l'annulation de son permis de conduire.



Sur sa route, il croise des gendarmes, qu'il n'a pas hésité à traiter de "bâtards" sur le groupe Facebook Radar 974, comme le souligne le JIR. Le jeune conducteur a finalement été arrêté par les forces de l'ordre.



Bien qu'il reconnaisse les faits et regrette, il écope d'une peine de six mois de prison aménageable, ainsi qu'une amende de 400 euros.