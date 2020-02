St-Louis: Le Parti socialiste local apporte son soutien à Claude Hoarau

Le 20/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 106

Anaïs Makiffou et Ludovic Antoinette rejoignent la liste "Alliance pour le développement" de Claude Hoarau. L’ancien maire de St-Louis reçoit dans sa candidature aux municipales le soutien officiel de la Fédération socialiste de La Réunion.



"La Fédération socialiste de la Réunion rappelle qu’elle s’est inscrite depuis 2017 dans une démarche d'union de la gauche et encourage les forces progressistes à s’allier contre les politiques de casse sociale des partis de droite LREM et Objectif Réunion", indique Audrey Belim, porte-parole du parti, dans un communiqué.