St-Louis: Le maire affirme vouloir continuer son combat pour la titularisation de ses agents

2. La vérité vraie... le 15/09/2019 12:52



Que lui et son équipe s'en aillent le plus vite possible. Voilà qu'il veut s'engager dans un bras de fer avec l'État ! Qui va payer ? Nous les contribuables encore. Je demande au préfet d'intervenir et de sonner la fin de la récréation avec ce maire administratif et de mettre définitivement hors-jeu le maire politique.