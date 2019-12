St-Louis: Le radier de Trois Ravines submergé

Le 30/12/2019 | Par Zinfos974 | Lu 106

En raison des fortes pluies qui concernent la commune de Saint-Louis actuellement, le maire, Patrick Malet, recommande aux automobilistes et piétons la plus grande prudence.



Ne pas franchir les radiers submergés notamment celui de Trois Ravines qui est actuellement submergé et éviter le littoral de Bel Air en raison de la forte houle.