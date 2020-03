St-Louis: Les anciens maires devront affronter Juliana M'Doihoma

Le 15/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 916

Elles sont trois listes à s’être qualifiées pour le second tour des municipales à St-Louis.



Dans la commune sudiste, les deux opposants historiques et anciens maires, Claude Hoarau (25%) des voix et Cyrille Hamilcaro (25%) des voix, devront affronter dimanche prochain Juliana M’Doihoma, arrivée à la surprise générale en tête de ce premier tour avec 26% des suffrages.



A noter que les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés ont le droit de fusionner, en vue du second tour, avec une liste ayant dépassé la barre fatidique des 10%.



Les tractations de l’entre-deux tours devraient réserver quelques surprises.