St-Louis : Opération d’enlèvement des véhicules hors d’usage

Le 28/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 111

Depuis un mois, gendarmes et policiers municipaux recensent les épaves de voitures dans la commune de Saint-Louis. Ce travail est désormais terminé, et hier une opération d’enlèvements des véhicules était menée en présence du sous-préfet de Saint-Pierre, de la police municipale, la gendarmerie et la brigade d’environnement et proximité.

Alors que la dengue continue de servir sur le département, la commune de Saint-Louis a décidé de faire la guerre aux épaves et autres véhicules abandonnés, autant de gites larvaires potentiels pour les moustiques.



Après une première opération de recensement dans laquelle ont collaboré la gendarmerie et la police municipale, les épaves et véhicules hors d’usages repérés sur le territoire de Saint-Louis ont été élevé hier, sur le parking de la Zac avenir.



Le sous-préfet de Saint-Pierre était présent pour l’occasion. Depuis le début de l’année la commune a déjà fait enlever environ 500 véhicules