St-Louis: Un scootériste interpellé avec plus de 3 grammes d'alcool dans le sang

Le 14/12/2019 | Par Nicolas Payet

Permis retirés et amendes distribuées ce jeudi soir lors des opérations de contrôles routiers menées par les brigades motorisée de Saint-Benoît et de la Rivière Saint-Louis.