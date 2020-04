St-Louis: Un supermarché noir de monde au mépris des gestes "barrière"

Commentaires (34)

1. Miss T le 10/04/2020 11:52

Pourquoi pas les measure Comme ile soeur ils sont a 1.3 million d''''habitants et ils respect

2. THOR le 10/04/2020 11:55

Merci Auchan......çà c'est un hypermarché responsable......putain d'argent quand tu nous tiens ! après le virus on va devoir revoir cette société de merde.....et dire que le Préfet se gargarise en déclarant qu'à la Réunion les gens respectent les mesures ....lol

3. Alexd974 le 10/04/2020 11:56

Ou sont les gendarmes pour les contrôles?

4. Tata le 10/04/2020 11:57

MONSIEUR LE PREFET PRENEZ VOTRE RESPONSABILITE..FAITES APPLIQUER AU MOINS LA LOI.....C INCROYABLE...



5. Jean M le 10/04/2020 11:58

Le patron de ce super marché devrait payer 135 euros par ticket de caisse émis aujourd'hui, ne pas avoir mis de service de sécurité à l'entrée est criminel. S'il n'avait pas la possibilité de mettre en place un service de sécurité il n'aurait pas du ouvrir son magasin.

6. philippe le 10/04/2020 12:02

DU GRAND N'IMPORTE QUOI !!!



A tous les c....qui vont à trois ou quatre par véhicule, qui parlent dans les magasins, en sachant que l'on diffuse ainsi des postillons même invisibles, VOUS ETES IRRESPONSABLES. REFLET PITOYABLE, AU GRAND GRAND JOUR DE L'INDISCIPLINE MADE IN REUNION, MADE IN FRANCE TOUT COURT.



FAUDRA PAS CHIALER SI L'EPIDEMIE BONDIT DANS QUELQUES JOURS.



JE PENSAIS FAIRE INDIVIDUELLEMENT MES COURSES CE MATIN A ST LEU. MEME PAS EN REVE. J'AI FAIT DEMI TOUR, SANS MEME SORTIR DE MON VEHICULE. UN JOUR QUASI NORMAL EN FAIT. DES VOITURES DE PARTOUT....



ON va bien gouter si le peu de liberté nous est ensuite confisqué faute de sérieux, de civisme de la population.



RIEN D'ETONNANT : CE N'EST QUE LA COPIE CONFORME DE L'ATTITUDE DES GENS TOUT AU LONG DE L'ANNEE...FRANCE= INCIVISME, EGOISME, DESOBEISSANCE. J'AI HONTE DE CE PAYS.

7. menfin le 10/04/2020 12:03

Quelle bande de clampins ( clients et responsables de ce supermarché )

8. lila le 10/04/2020 12:06

Déjà Saint Louis c est le nid à Dengue. Bientot ce sera le nid à Covid ....

9. Simple le 10/04/2020 12:07

Il suffirait de fermer TOUS les commerces de vendredi à lundi inclus

Ou sont les forces de l ordre chargées de contrôler

Déployer l armée si besoin faut arrêter là

La désobéissance civique a assez durer

10. pipo le 10/04/2020 12:10

Allez tous chercher vos petits chocolats de Pâques le retour de bâton va être sans appel!

11. Emmanuelle Hoarau le 10/04/2020 12:10

Si ces photos ont été réellement prises pendant la période de confinement, le préfet devrait sanctionner et faire fermer cette grande surface,! Il est trop facile de verbaliser une pauvre vielle sans attestation de sortie, alors qu'un directeur de S M se permet de ne pas respecter les règles !

12. ah,ah,ah! le 10/04/2020 12:14

Bon, c'est Saint louis , non?

13. MDR le 10/04/2020 12:23

OU SONT LA POLICE ET LA GENDARMERIE SE COMMERÇANT ET LES CLIENT MÉRITE UNE FORTE AMANDE POUR NON RESPECT DES CONSIGNE MONSIEUR LE PRÉFET FAITE CONTRÔLÉE CETTE GRANDE SURFACE SVP SINON ON SORTIRAS JAMAIS DE CETTE CRISE

14. Ar-no le 10/04/2020 12:24

Heureusement que d'autres supermarchés sont plus sérieux, parce que là franchement...



Par contre, expliquez à Score Saint-Gilles que faire rentrer les clients par groupes de 10 à la fois, c'est juste le contraire des gestes barrière et des mesures de distanciation !

15. gros poix le 10/04/2020 10:30

Demain, beaucoup de personnes pleureront. Hélas, ce sera trop tard.

16. Fidol Castre le 10/04/2020 12:31

Et combien parmi eux ont mis des commentaires sur Zinfos pour avoir le droit d'écorcher vif la famille qui voulait être confinée chez elle ?



La paille et la poutre...toujours la paille et la poutre.

17. cenkorli le 10/04/2020 10:34

et alors on attend quoi pour mettre une grosse amende à ce magasin. décidément rien ne va plus dans cette ville.

18. Sofiane Battach le 10/04/2020 12:35

C complètement irresponsable des gens et de l'enseigne personne ne porte de masque on protection de 1 mètre n'est pas respecté du tou.. C un foutoir géant pa 1 confinement C décidément acter la réunion n'est pas en France.. sauvage

19. Ti Tangue zilé zone le 10/04/2020 12:35

Domoun lé sovage...essaye pas demande à un gratel de garder ses distances à la boucherie ? Y rode bataille...

20. 204.Posté par ZOUZOUTE le 10/04/2020 12:36

C'est pas gagné.......

21. mouchin le 10/04/2020 12:37

Il faut sanctionner ce commerçant irresponsable mais ne pas en faire une généralité. La plupart des enseignes mettent en place un dispositif de sécurité tant pour les employés que pour les clients. Je l'ai observé tant dans l'alimentaire que dans le bricolage. Il ne faudrait pas que le comportement stupide d'une enseigne qu'on a tous reconnu incite le préfet à prendre des mesures coercitives encore plus stupides.

22. Dagober le 10/04/2020 12:40

Zot po roder kwe, pas sérieux du tout

23. Tito le 10/04/2020 12:48

Ben oui la di magasin i ferm 19h...apré lé tourist dan magasin i pren 3 ti zaffair le creol a la base na jamai été réfléchi... g di ça mé g di rien

24. Preventeur le 10/04/2020 12:50

Cette situation persiste depuis quelques temps, il est donc urgent qu un contrôle soit organisé en urgence pour protéger notre population.

En effet, au-delà d ''un sens unique pour l accès au commerce,l exploitant doit gérer la gestion des flux

25. Didier le 10/04/2020 12:51

Mais que font les forces de l'ordre ? C'est pas avec ce genre de comportement que l'on sortira de la difficile situation actuelle.

26. Bandes Irresponsables... le 10/04/2020 12:54

Va où tu veux, meurs où tu dois..Chacun sa croix, mais là y en a qui cherche vraiment leur croix.Qu'il en soit ainsi bande d'irresponsable après vous pleurer quand vous êtes malade.Sic

27. titi974 le 10/04/2020 12:54

Des ânes qui seront les premiers à chialer quand ils seront infectés quand à cette enseigne si c’est récurent on se demande où sont les autorités et pourquoi il n y a aucune sanction.

28. Nanie le 10/04/2020 12:55

Est ce que ces gens ont des petits pois dans la cervelle ont ils conscience que le danger set invisible et peut les atteindre à tout moment.Apparemment non faire bombance pour la Pâque est leur priorité. Navrant vraiment navrant.