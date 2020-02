St-Louis : Un tract circule, très embarrassant pour Claude Hoarau et Guy Ethève

Le 10/02/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 255

Les paroles s'envolent, les écrits restent.



Guy Ethève, l'ancien maire communiste de Saint-Louis, doit tourner et retourner cette phrase dans sa tête.



Alors qu'il a décidé, à la surprise générale, de soutenir Claude Hoarau aux prochaines municipales, sans doute parce-que ce dernier a accepté de mettre son fils Marc sur sa liste, un tract est "fané" en ville rappelant ce qu'il avait écrit, à l'occasion des municipales de 2014, sur le même Claude Hoarau...



A cette époque, Guy Ethève avait décidé de soutenir la candidature de Jean Piot et il n'avait pas trouvé de mots assez durs pour qualifier Claude Hoarau : "Il ne faut plus compter sur Claude ou Cyrille", écrivait-il alors...



Ou encore : "Pour sortir Saint-Louis du désastre, il faut élire un candidat (...) qui comprend que l'argent de la commune est l'argent des citoyens et qu'il n'a pas le droit de se remplir les poches ou de jeter les sous de la collectivité par les portes et les fenêtres"... Les oreilles de Claude Hoarau ont du siffler !



Et pas sûr qu'il soit ravi de voir ces propos ressortir aujourd'hui...