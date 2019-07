St-Louis: Un trafiquant présumé de chimique reste en prison

Un homme d’une trentaine d’années est placé en détention provisoire dans le cadre d’un trafic de chimique. Hier, la chambre de l’instruction a refusé sa demande de remise en liberté, rapporte le Quotidien.



L’homme est suspecté d’être impliqué dans un trafic de chimique dans le sud de l’île. Résident à St-Louis, il a été arrêté sur dénonciation de ses deux compagnes et alors que 46 doses de tabac chimique puis 6 autres doses ont été découvertes à son domicile lors de perquisitions. Hier, il a encore assuré que la drogue était pour sa consommation personnelle et que ses compagnes l'ont dénoncé par jalousie.



Le suspect se fournirait à Mayotte et à St-Denis. Il sera jugé le 3 octobre prochain par le tribunal correctionnel de St-Pierre.