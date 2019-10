St-Louis: Yvan Dejean candidat aux municipales de 2020

Le 06/10/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 289

Yvan Dejean a annoncé officiellement ce dimanche matin sa candidature aux élections municipales de 2020 à Saint-Louis.



Cette annonce a eu lieu avec plus de 150 camarades, de personnalités présentes sur la liste et des cadres du Parti Communiste Réunionnais, dont Elie Hoarau et Maurice Gironcel.