St-Paul: 4 mineurs interpellés pour des violences urbaines en marge de la visite présidentielle

Le 13/11/2019 | Par N.P | Lu 317

Dans la nuit du 23 octobre dernier, des violences urbaines ont éclaté en marge de la visite officielle du Président de la République dans le centre-ville de Saint-Paul.



Voitures brûlées, barricades enflammées, feux tricolores dégradés et jets de galets envers les patrouilles de gendarmerie ont rythmé la nuit pour les forces de l’ordre.



Identifiés, quatre mineurs et un majeur ont été interpellés et placés en garde à vue pendant 48 heures. Les mineurs seront convoqués devant le juge pour enfants et le majeur déferré dans le cadre d’une comparution immédiate.