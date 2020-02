St-Paul: Avec le président des commerçants, Huguette Bello renforce encore ses troupes

C’est un large rassemblement qu’Huguette Bello parvient à construire autour de sa candidature pour les municipales de 2020. Déjà soutenue par le PS, La France Insoumise, EELVR, et son ex-ennemi le PCR, sa liste est désormais rejointe par Irchad Omarjee, le président de l’association des commerçants de Saint-Paul. Un colistier "sans étiquette" qui vient renforcer les rangs de cette gauche unie, face à une droite divisée."J'ai rejoint la liste pour une seule raison : le développement économique du territoire côte ouest", déclare l'entrepreneur de 32 ans. À l’heure où les centres-villes sont boudés au profit des centres commerciaux, le commerçant rappelle la nécessité de renforcer leur attractivité. "Leur redynamisation est un axe majeur. Il ne faut pas oublier qu’ils sont les vitrines des communes", exprime-t-il, rappelant le gisement d’emplois qu’ils représentent.Parmi les leviers : "l’aménagement du front de mer de Saint-Paul" ou encore "la réhabilitation du marché couvert avec la création d’une zone artisanale complémentaire". Alors que les places de stationnement manquent cruellement dans les bourgs, la création de parkings à silo (à étages) est projetée. "Payants, ils pourront générer à la municipalité un retour sur investissement", note le commerçant. "Il faut trouver des solutions pour sécuriser les centres-villes", poursuit-il, évoquant la mise en place "urgente" de la vidéosurveillance.Dans ce même objectif de protéger les petits commerçants des mastodontes, Huguette Bello fait part de ses engagements : "Nous exonérerons les petites entreprises de la taxe sur les enseignes qui pèse beaucoup sur leurs charges ; nous mettrons en place un moratoire sur l’implantation de nouvelles grandes enseignes". Et pour aider la station balnéaire à sortir la tête de l’eau, la présidente du PLR exprime sa volonté d'en faire une "zone franche" et dynamique. "Une redynamisation qui intégrera la sécurisation des activités nautiques et de la baignade", assure-t-elle.Autant de mesures qui feront partie de son programme, dont elle dévoile d'autres bribes ce mercredi. Le désenclavement des hauts, un budget d'un million d'euros pour les équipements de proximité de chaque bassin de vie, la gratuité des cantines et des transports en commun pour les enfants jusqu'au CM2, un plan de titularisation des employés communaux avec une revalorisation des bas salaires... autant de points sur lesquels la tête de liste promet d'agir."Je m'engage à baisser les indemnités des élus afin de mettre fin au gaspillage d'argent public", annonce-t-elle encore - alors que l'équipe de Joseph Sinimalé n'avait pas hésité à les augmenter à son arrivée. Et l'ancienne première magistrate de s'exclamer pour conclure : "Nous allons à la conquête de Saint-Paul. Mais gagner Saint-Paul n’est pas un acte guerrier, c'est un acte d’amour".