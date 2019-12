St-Paul: Deux ex-PS de la mandature Bello rejoignent la liste de Fabrice Marouvin

Le 27/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 789

Les lignes bougent du côté de Saint-Paul à quelques mois des municipales...Membre de la majorité municipale sortante et candidat sans étiquette pour ce scrutin, Fabrice Marouvin-Viramalé pourra compter sur l'aide de deux ex-socialistes membres de la mandature d'Huguette Bello, à savoir Laurence Lougnon et Jean-Marie Lasson.



L'annonce de leur ralliement a été fait cette semaine lors de la présentation d'une partie de la liste menée par Fabrice Marouvin. Outre les soutiens de Laurence Lougnon et de Jean-Marie Lasson, des "candidatures d'ouverture" explique Fabrice Marouvin, ce dernier pourra également compter sur la présence sur sa liste d'Henri Vergoz, Dolorès Pelops-Marouvin Viramalé, Chantal Dalleau, Olivier Saunier et de Virginie Peron.



En janvier prochain, Fabrice Marouvin dévoilera ses autres colistiers, "jeunes en politique mais avec une certaine expérience dans leur domaine d'activité dans le tissu associatif". "Des femmes et des hommes de terrain qui jouissent d’une certaine notoriété sur leur quartier mais aussi des personnes d'horizons divers et disposant des compétences nécessaires à la mise en place d'une nouvelle gouvernance pour la gestion d'une commune aussi grande que Saint-Paul", explique Fabrice Marouvin.