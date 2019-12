Commentaires (8)

1. ENFIN UN RENOUVEAU le 01/12/2019 20:26

Enfin le renouveau sur Saint-Paul. Nous avons assisté aujourd’hui à 2 déclarations de candidature.

2 déclarations de candidature de droite mais à des âges différents et à des compétences différentes.

le premier de 45 ans et le second de 76 ans.

Le premier compétent mais moins connu aujourd’hui de la population, il faut le reconnaître moins politique,

Le second, un vieux vicelard de la politique, il faut le reconnaître qu’il n’est pas mauvais.

Mais alors, quel choix ?

Pour 2020, je ferai le choix du renouveau, une équipe plus jeune et des orientations qui me semblent bien étudiées.

Je suis d’accord pour écrire une nouvelle page avec le plus jeune des 2 candidats. Mon choix va vers Fabrice Marouvin.

2. Essentiel le 01/12/2019 20:28

Enfin du censé, du neuf

3. Jean Patrick le 01/12/2019 20:34

Nouvelle Candidature

Je veux bien le suivre et écrire une nouvelle page avec lui.

Je suis allé écouter son live sur facebook (@FMV2020) et j’ai découvert un candidat posé, intelligent.

Un beau discours qui permet d’aller plus loin pour le découvrir.



Etant de Saint-Paul, 29 ans je vais faire le choix de la jeunesse et le suivre et certainement voter pour lui.



4. J’Y ETAIS le 01/12/2019 20:47



Ce matin, j’étais à l’annonce de candidature de ce Monsieur.

Personnellement, je ne vote plus, un peu déçu par la politique mais bon, on m’avait invité et j’ai accepté.

Les jeunes d’aujourd’hui (dont j’en fait partie) ny croit plus trop aux politiques.



Ce matin, j’ai trouvé ça sympa. J’ai bien aimé la démarche, le discours, le personnage.

Je me suis donc inscrit pour participer à la campagne. Un groupe de jeunes était très emballé pour faire un bout de chemin ensemble.

Nous allons à notre manière, essayer d’écrire une nouvelle page sur Saint-Paul avec Fabrice Marouvin.



5. Fano le 01/12/2019 21:03

Va y Fabrice ! Ne lâches rien ! Nous avons reçu des pressions pour ne pas venir mais nous sommes avec Toi et tu le sais.

6. L'avenir le 01/12/2019 21:14

Enfin un candidat à St Paul qui représente l'avenir. Bravo pour votre engagement et vos convictions M. MAROUVIN ! 👌👏

7. MON CHOIX EST FAIT le 01/12/2019 21:15



Ce dimanche 1er décembre 2 nouvelles candidatures à Saint-Paul.

J’ai vu la brochette des élus d’un autre monde au côté de joseph sinimale et je peux dire que je n’irai pas voter pour lui.

A part Michel Fontaine, les autres élus sont Pro-Macron ou Macron compatible alors moi c’est NON.

Pas de Macron compatible, j’invite même à venir voter ce jeudi 5 décembre 2019 avec les syndicats et gilets jaunes.