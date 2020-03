1. Thierrymassicot le 27/03/2020 18:17



Des fruits et légumes frais: Ouaiiii!! Et 1kg de covid svp!!!...........Merde alors, vous pouvez pas risquer votre peau et celle des autres pour des tomates et des oignons quand même, si?



Mettez vous bien dans la tête qu'entre la courgette et la salle de réanimation, tout individu ayant un minimum de facultés mentales va faire le bon choix, et je doute que ce dernier se porte sur l'achat de ce cucurbitacée.



Z'avez pas le choix que d'aller dans les grandes surfaces, pour y trouver du riz, du pq....etc...Alors, de grâce acheter y vos légumes frais, en conserve, surgelés.....Mais arrêter de multipliez les sorties..Des gens meurent, le corps médical est épuisé (pas à la Réunion encore, mais ça ne vas pas tarder!!) alors rester chez vous au maximum, c'est tout.