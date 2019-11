St-Paul: Réglementation de la circulation à l'occasion du Dipavali 2019

Le 04/11/2019 | Par N.P | Lu 282



Pour permettre le bon déroulement du défilé, la circulation sera régulée par la police municipale au fur et à mesure de l'avancement de la parade.

Le Dipavali du vivre ensemble se tiendra le samedi 9 novembre 2019 sur la Place du Débarcadère. La ville de Saint-Paul prend un arrêté municipal afin de réglementer la circulation du vendredi 8 au dimanche 10 novembre.La circulation et le stationnement seront interdits sur les rues :- Quai Gilbert, portions comprises entre les rues :- Lépinay et Rhin et Danube du vendredi 8 novembre à 16 heures au dimanche 10 novembre à 6 heures- Rhin et Danube et Suffren du samedi 9 novembre à 6 heures au dimanche 10 novembre à 6 heures- Rhin et Danube, portion comprise entre les rues Évariste-de-Parny et du Quai Gilbert, du samedi 9 novembre à 6 heures au dimanche 10 novembre à 6 heures- Élie-Eudor du samedi 9 novembre à 6 heures au dimanche 10 novembre à 6 heures.Le stationnement sera interdit du vendredi 8 novembre à 6 heures au dimanche 10 novembre à 6 heures sur les parkings :- Laçay- Et le parking attenant à la Place du Général-de-Gaulle.Pour permettre le bon déroulement du défilé organisé dans le cadre du Dipavali sur le boulevard du front de mer, le 9 novembre, les voies ci-dessous ferment à la circulation du 17 à 20 heures :- Boulevard du front de mer, portion comprise entre les rues de La Buse et du Quai Gilbert- Quai Gilbert, portion comprise entre le Boulevard du front de mer et la rue Suffren- Rue Évariste-de-Parny, portion comprise entre les rues Eugène-Dayot et du Général-de-Gaulle- Rue du Général-de-Gaulle, portion comprise entre la rue Marius-et-Ary-Leblond et le Boulevard du front de mer.