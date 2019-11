St-Paul: Une opération "pédagogie" pour préparer le terrain à Joseph Sinimalé

Le 26/11/2019 | Par Marine Abat | Lu 573

À quelques jours de l’officialisation de sa candidature par Joseph Sinimalé, une dizaine d’élus de la majorité (sur la quarantaine qui la compose) ont donné une conférence de presse ce mardi pour tenter de dresser un bilan gratifiant de la mandature.



"Une élection se prépare avec méthode, en faisant preuve de pédagogique", déclare Cyrille Melchior, chef d’orchestre de ce rendez-vous, entouré notamment d'Alex Pota (adjoint délégué aux affaires scolaires), Audrey Fontaine (affaires sociales, vice-présidente du CCAS), Thierry Martineau (sport), Patricia Locame (tourisme), Jean-Marc Aure (sécurité) et Patricia Hoarau (élue de quartier).



Alors que les candidatures dissidentes se multiplient (le troisième adjoint Fabrice Marouvin, le neveu du maire Erick Gangama, mais aussi sa fille Sandra Sinimalé - dont la candidature est mise en péril par une condamnation) et viennent fragiliser la majorité, ces fervents défenseurs du maire espèrent bien poursuivre aux côtés du premier magistrat. "Les dissidences ne sont pas propres à Saint-Paul. La démocratie suscite des candidatures. Mais tout le monde n’a pas les capacités de diriger une commune", juge Cyrille Melchior.



Action sociale, éducation, sécurité, tourisme, petite enfance, troisième âge… un à un, les élus ont vanté les actions menées sur le territoire depuis 2014, de la construction d’écoles au renforcement des effectifs de police municipale en passant par le projet de village des aînés.



Sévèrement critiquée par l’opposition pour avoir "vidé les caisses" de la commune, la majorité s’est aussi voulue rassurante quant à la situation financière. "Les finances vont bien", assure l'adjoint aux finances. "La situation ne s’est pas dégradée, mais s’est maintenue", veut-il corriger, évoquant 14 millions d’épargne brute fin 2018.



"Fiers" de leur bilan, les quatorze élus présents ce mardi feront-ils partie de la liste ? "Il est trop tôt pour le dire", répondent-ils. Le président du département, lui, semble y voir plus clair. "Je serai certainement sur la liste, si on veut bien de moi" , déclare celui qui se pense utile pour Saint-Paul. Le maire en dévoilera peut-être plus ce dimanche.