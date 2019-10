St-Paul et St-Denis parmi les villes où la taxe foncière a le plus augmenté

Le 16/10/2019 | Par Charline Bakowski

Au cours des dix dernières années, la taxe foncière a fortement augmenté dans certaines villes de France, métropole et départements d'Outre-mer compris. Selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers, cet impôt a augmenté en moyenne de 34,7% entre 2008 et 2018. Cette augmentation demeure trois à quatre fois supérieure à l’inflation (+ 3,82 %) et à l’évolution des loyers (+ 2,32 %) sur la période.



Des villes sont cependant plus touchées que d'autres, avec en première ligne... Paris, où la taxe foncière a augmenté de 80,9% en dix ans. Dans le top 3, se trouve ensuite Argenteuil avec une augmentation de 64% et Nantes avec une augmentation de 54,9%.



Sur les 50 villes dont la taxe foncière a le plus augmenté ces dix dernières années, Saint-Paul, à La Réunion, se trouve en 14e position. Bien que plus loin dans le classement, Saint-Denis en fait également partie et se trouve à la 34e position.