St-Paul se prépare pour le réveillon sur les plages

Le 27/12/2018 | Par B.A | Lu 618

La mairie de Saint-Paul tenait ce matin sur l'Hermitage une conférence de presse explicative des préparatifs du réveillon du nouvel an.

Chaque année, le lagon est la scène d'un réveillon orgiaque, près de 15 000 personnes s'entassent sur les plages de l'ouest. Et comme chaque année, Saint-Paul est dans l'obligation d'assurer la sécurisation des lieux, puis leur nettoyage.



La ville de Saint-Paul n'est pas organisatrice des festivités, mais de leur bon déroulement, en partenariat avec la Croix Blanche, Tamarun, la gendarmerie, le SDIS et le TCO. Ce sont 212 personnels qui seront mobilisés ce 31 décembre à l'Hermitage, mais aussi à Boucan Canot.



La Croix Blanche et les pompiers, soit 53 personnes, se chargeront de secourir les blessés: les jeunes adeptes du "binge drinking" en coma éthylique, les baigneurs avinés dérivant sur le point de se noyer... Jean-Marc Aure rappelle qu'il faut utiliser les feux d'artifice et pétards avec précaution, des accidents arrivent régulièrement, des doigts sont arrachés. Des incendies sont à craindre, allumer un pétard ou un feu d'artifice sous les filaos peut se révéler dangereux. Deux camions de lutte contre le feu seront positionnés à la caserne des pompiers de la Saline les Bains, en prévention.



15 000 personnes sur la plage, avec profusion de boissons nécessitent des toilettes, pour éviter que le lagon ne devienne un urinoir à ciel ouvert. Ainsi, la municipalité a-t-elle prévu d'installer des toilettes sèches, dans 7 points services, depuis la passe de l'Hermitage jusqu'à l'hôtel Le Récif.



La circulation sera interdite sur la rue des sables à l'Hermitage, dès 8h du matin. Il faudra donc s'y prendre très tôt pour se garer devant la plage. Interrogé sur les voitures garées à l'ancien emplacement des défuntes paillotes, l'adjoint au maire en charge de la sécurité assure que des plots seront installés avant le week-end pour empêcher l'accès des véhicules à l'arrière-plage.



Patricia Locame appelle les fêtards à se comporter "de manière civilisée", ramenant chez eux un maximum de déchets, afin d'alléger le travail des équipes de Tamarun, sur pied dès 5h le 1er janvier. L'année dernière, les agents ont ramassé pas moins de 8 tonnes de déchets... Ce traditionnel réveillon sur la plage coûtera au bas mot 80 000 euros à la ville de Saint-Paul.