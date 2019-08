St-Philippe: La mère et le fils condamnés pour détournement de fonds publics

Le 30/08/2019 | Par NP | Lu 1417

Un an de prison avec sursis et une amende de 30 000 euros dont 15 000 avec sursis. C'est la peine écopée hier par Marie L. et Cédric A. pour avoir détourné entre 2012 et 2014 des subventions versées aux différentes associations relatent Le Quotidien et le JIR dans leurs éditions respectives.



Alors que sa mère était selon les statuts présidente de la dizaine d'associations, c'était Cédric A. qui exerçait de fait la gérance de ces dernières, en ayant un oeil sur les comptes et les recrutements, écrit le JIR.



Lors de l'audience, les deux prévenus ont eu du mal à expliquer les transactions douteuses entre leurs comptes bancaires personnels et ceux des associations.



En plus de leur condamnation pour abus de confiance, abus de bien et non convocation de commissaire aux comptes, les deux prévenus ont écopé d'une interdiction de gérer: à vie pour la mère et de cinq ans pour le fils. Ce dernier, fonctionnaire, a également reçu l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant un an.