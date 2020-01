St-Philippe: Les recherches de l'homme emporté par une vague bientôt terminées

Le 04/01/2020 | Par Charline Bakowski | Lu 611

Alors qu'elles ont été suspendues pendant l'alerte cyclonique, les recherches pour retrouver le jeune homme vont bientôt être terminées.Après la houle des premiers jours, ce sont les dernières intempéries qui jouent en défaveur des recherches. Les espoirs de retrouver le corps sont de plus en plus minces.Bien que la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens et les plongeurs du SDIS aient réitéré leur travail, ils estiment avoir fait leur maximum au vu des conditions.Une dernière action en collaboration entre la SNSM et les plongeurs de la gendarmerie devrait cependant se dérouler dans les prochains jours, avant que la fin du dispositif spécial de recherches soit officiellement déclaré.