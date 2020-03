St-Philippe: Olivier Rivière présente une liste renouvelée à 40%

Le 02/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 218

Le maire sortant de St-Philippe a, dimanche, dévoilé sa liste et son programme dans le cadre des élections municipales et communautaires. Avec 17 élus déjà présents en 2014 et 12 nouvelles personnalités, Olivier Rivière veut mettre "St-Philippe en avant" en installant notamment une bouée houlomotrice et en créant une maison de la Vanille et du Cacao.

La liste intitulée "Agir et ensemble et laisser dire!" comporte 17 élus présents sur la liste majoritaire des élections de mars 2014, "Saint-Philippe, en avant!" et 12 nouvelles personnalités, soit une liste renouvelée à 40%. Des personnes de tous âges et tous horizons, issues du monde économique, sportif, éducatif, agricole, associatif... œuvrant déjà en tant que professionnels, bénévoles, ou citoyens, pour la commune de St-Philippe et ses habitants.



La plus jeune, Lili Salvan (étudiante), a 19 ans et la plus âgée (Eglantine Turpin) 66 ans, qui ont fait le constat du travail accompli et ont voulu apporter leur pierre à l'édifice Saint-Philippe pour les prochaines années : "Les forces vives de notre territoire seront dans l'action les 6 prochaines années", a déclaré Olivier Rivière.

Le programme se décline en 8 thématiques, contenant des projets concrets. " Plus que des axes, il s'agit d'une projection de Saint-Philippe dans 6 ans", précise Olivier Rivière.

Ce dernier et son groupe ambitionnent d'emmener Saint-Philippe encore plus loin en déclinant son programme :

1- St-Philippe, ville sportive:

Poursuivre la réalisation d'équipements modernes et variés : un SkatePark, un nouveau gymnase, un parcours de santé, une structure de StreetWorkout...

2- St-Philippe, ville de services de proximité :

De nouveaux services de proximité comme une maison de veillée, une Maison France Service, un centre médico social qui pourra accueillir un laboratoire d'analyse, une 4ième micro crèche, un Point Inof Jeunesse...

3- St-Philippe, ville hospitalière :

La cale de mise à l'eau pour les pêcheurs, des équipements de sauvetage en mer (le plus proche est sur St Pierre ce qui augmente les délais d'intervention), éclairage public (installation de lampadaire solaire)...

4- St-Philippe, ville écoresponsable :

L'installation de bouée houlomotrice (une station qui utilisera la force des vagues pour générer de l'énergie propre) qui fera de Saint-Philippe la première ville réunionnaise à énergie positive. Un centre de recyclage aluminium, plastique et verre, le forage sur Takamaka, un jardin collectif bio...

5- St-Philippe, ville sociale et solidaire :

Avec un 2ème centre d'hébergement, les conseils de quartier qui sera associé à la procédure de recrutement des contrats aidés, le portage de repas à domicile à destination des personnes âgées et alitées...

6- St-Philippe, ville de culture et d'apprentissage :

La création d'un studio d'enregistrement qui sera jumelé à une station de radio, une bibliothèque axée sur les nouvelles technologies (tablettes, réalité virtuelles, visio-conférence...), une école de musique et de danse...

7- St-Philippe, ville interconnectée :

L'amélioration des réseaux de transport (création d'une halte routière, d'abris voyageurs et la densification du réseau CARSUD), le Très Haut débit pour le territoire, une deuxième Résidences Personnes Agées...

8- St-Philippe, ville attractive :

Faire de Saint-Philippe l'une des premières villes touristiques de l'île avec le projet Baril les Bains (réaménagé le Puits des Anglais en conservant son aspect naturel), créer une maison de la Vanille et du Cacao, mettre en place une nouvelle manifestation autour du patrimoine et du bien-être, créer une Zone d'Activité Economique et Artisanale, un village artisanal itinérant, la baisse progressive des taxes locales...