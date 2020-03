St-Pierre: 4 ans de prison pour l’assistant maternel pédophile

Le 06/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1214

Âgé de 59 ans, cet assistant maternel Saint-Pierrois a reconnu une seule des agressions qui lui sont reprochées.



En 2017, l’une des fillettes qui lui était confiée évoque des attouchements et des pénétrations digitales auprès de sa mère, qui porte plainte immédiatement. Rapidement, d’autres victimes libèrent leurs paroles et une dizaine de plainte sont déposées à l’encontre de celui qui se faisait appeler "tonton B".



Mais à la barre, il maintient sa version des faits, expliquant avoir eu "une relation" avec la première fillette, tout en réfutant les accusations d’agression sexuelle sur les deux autres enfants, comme le relate la presse écrite.



Le tribunal correctionnel de Saint-Pierre le condamne finalement à 4 ans de prison avec maintien en détention, 3 ans de suivi socio judiciaire, et obligation de soins. Il a également l’interdiction de travailler avec des mineurs.