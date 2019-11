St-Pierre: Des galettes de boue suspectes échouées sur la plage

Le 29/11/2019 | Par PB | Lu 282

Des galettes de boue très odorantes échouées sur une partie de la plage de St-Pierre. Samedi dernier, un usager a filmé et posté sur les réseaux sociaux l'une d’entre-elles, soupçonnant une pollution aux hydrocarbures ou aux produits industriels. Des bateaux dégazent-ils au large ou d'autres rejets ont-ils lieu en mer, s’interroge-t-il.Contactée, la CIVIS, en charge de la propreté et la sécurité des plages, a procédé à une inspection lundi et mardi sur les cinq plages de la ville. "Aucune matière ou substance n’apparaissait à la surface ou dans l’eau, la coloration de l’eau était normale, aucun déchet n’était présent dans l’eau, aucune odeur anormale n’a été détectée", nous indique la collectivité.Les eaux de baignade sont analysées tous les 15 jours par l’ARS en plus de contrôles effectués quotidiennement par les encadrants des plages et les Maitres-Nageurs-Sauveteurs. "Si l’eau apparaît impure, une analyse est aussitôt demandée", rassure la CIVIS qui précise que depuis octobre 2018, aucune trace de pollution n’a été relevée par l’ARS.