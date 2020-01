St-Pierre: Des graffitis gravés sur du corail vivant

Le 20/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1800

Ceci n’a rien à voir avec du land art ou une quelconque performance artistique. Des graffitis ont été gravés sur du corail dans le lagon de St-Pierre. L’agression a été constatée par l’Association citoyenne de St-Pierre-Réunion. "Du jamais vu, et bien triste, alors que l’on n’a pourtant jamais autant parlé de protection de l’Environnement !" déplore l’association qui oeuvre à la préservation et à l'accès libre et responsable aux milieux naturels.



En cette période de vacances scolaires et de chaleur, la pression sur les lagons est particulièrement importante.





"Les polypes coralliens sont tout-petits, peu visibles en journée, mais les structures qu'ils créent sont fondamentales. Sans eux pas de lagon, pas de nurserie pour les poissons, pas de protection de nos rivages, sans oublier le bien-être de la population qui profite de ce lagon, et l'apport économique important dans le domaine touristique". Ici, les coraux vivants dégradés sont des coraux durs massifs du type Porites lutea. Le squelette minéral massif de calcaire abrite un animal vivant, rappelle l'association. Les polypes coralliens ont construit la structure. "En toute logique, ne marchons donc pas sur ces animaux, ne les piétinons pas (ce qui les détruit), respectons-les", exhorte l'association dans un communiqué.