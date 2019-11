St-Pierre: Deux individus, aux problèmes psychiatriques, condamnés pour violences

Le 16/11/2019 | Par C.B | Lu 177

Deux hommes ont été jugés en comparution immédiate au tribunal de Saint-Pierre ce vendredi, pour des faits s'étant déroulés au mois de septembre dernier. Un tel délai s'explique par le fait que les deux individus ont dû subir des expertises psychiatriques.



Le premier, dont le casier judiciaire est bien rempli, est passé devant la barre pour "violences conjugales et exhibitionnisme". Ce sont les cris de sa compagne, enceinte, qui ont alerté les voisins.



Le jeune homme de 29 ans est reparti en prison pour 9 mois, dont 6 mois avec sursis, avec une obligation de se soigner.



Le second, tout juste majeur, est lui accusé d'avoir braqué une femme avec un pistolet factice... soi-disant pour pouvoir s'acheter un scooter. Il a pris la fuite après avoir été interpellé par un témoin, non sans l'avoir menacé avec un couteau.



Il explique ses gestes en déclarant "avoir entendu des voix le poussant à l'acte sinon il allait mourir", comme le souligne le JIR. En effet, les experts psychiatriques ont détecté un trouble psychotique et le tribunal a, quant à lui, retenu l'altération du discernement.



Son casier étant vierge, le jeune homme échappe à la prison et écope de 12 mois avec sursis, avec obligation de soins. Le JIR précise également qu'il devra "dédommager sa victime et le témoin pour préjudice moral à hauteur de 3.000 euros au total".