St-Pierre : Éclatement des listes à droite comme à gauche pour mettre fin au règne Fontaine

Le 15/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 83

Candidats

Voix

% exprimés

Michel Fontaine (LR)

21 635

57,80

Jean-Gaël Anda (LPA)

13 117

16,96

Nazir Valy (PCR)

5 981

8,29

Virginie Gobalou (PS)

2 915

5,81

Jean-François Sarpédon (SE)

1 974

1,15

Martine Loiseau (FN)

1 464

2,45

Krishna Badamia (Progrès)

1 397

3,95

Yanis Payet (Union démocrate)

813

1,69

Antoine Sioche (PLR)

445

1,90



Michel Fontaine: Jean-Max Moutoussamy (Le changement), Raymond Vimbaye (Une nouvelle alliance des Saint-Pierrois pour une vie meilleure), Virginie Gobalou (Ensemble pour Saint-Pierre), Jean-Gaël Anda (Pour vous et avec vous), Jean-François Sarpédon (Pour une politique humaine et de proximité), Emmanuel Doulouma (Saint-Pierre pour tous, Saint-Pierre plus verte), Imrhane Moullan (Agir pour Saint-Pierre), Michel Fontaine (Gardons le cap).Deuxième ville en termes d’importance après Saint-Denis, Saint-Pierre compte 84 169 habitants et fait partie de la Civis. Fief de la droite depuis 2001 et l’arrivée de Michel Fontaine, la capitale sudiste est probablement la ville la plus attractive de l’île, que ce soit pour l’implantation de grandes enseignes que pour ses animations sur son front de mer, sans oublier les différents festivals ou manifestations qu’elle accueille, comme le Sakifo, les Francofolies ou le départ du Grand Raid.Le maire sortant aura fort à faire pour la prochaine échéance électorale contrairement à 2014 où il avait élu dès le premier tour avec près de 58% des voix. Michel Fontaine retrouvera face à lui une gauche rassemblée autour de Virginie Gobalou et une droite quelque peu divisée, malgré le récent rapprochement entre Didier Robert et l’édile saint-pierrois. Ce dernier devra en effet composer avec les candidatures de Jean-Gaël Anda, ancien adjoint passé depuis dans l’opposition, et d’Imrhane Moullan, ancien collaborateur du président de Région.Inscrits: 57 444Votants: 36 075Blancs et nuls: 1 711Participation: 65,78%Exprimés: 36 075