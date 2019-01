St-Pierre: Il agresse et gaze un jeune de 15 ans pour du zamal

Le 19/01/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 403

Alors qu'il venait tout juste de fêter ses 18 ans, ce jeune majeur, accompagné de deux amis, interpelle un jeune garçon de 15 ans à Grand-Bois, à Saint-Pierre.



Ils lui demandent une cigarette, avant de le rouer de coups et de lui projeter le spray de sa bombe lacrymogène. Une fois le jeune homme à terre, les délinquants lui prennent son sac, dans lequel il y avait énormément de zamal.



Bien qu'il change de version lors des deux auditions, cette scène avait en fait été parfaitement calculée auparavant. Le jeune homme, en réalité accro au zamal, n'a pas les moyens de s'en procurer.



Bien qu'il dit vouloir bien faire, en effet il tente de se lancer dans un projet professionnel et finit major de sa promo. Mais son enfance difficile reste omniprésente. Il était suivi psychologiquement jusqu'à ses 18 ans.



Mais cela ne suffit pas pour paraître honnête aux yeux du procureur de Saint-Pierre, Laurent Zuchowicz. En effet, le jeune majeur a déjà été condamné à trois reprises pour des faits similaires.



Le tribunal a donc décidé de condamner le jeune majeur à quatre mois de prison aménageable et quatre mois en sursis. Il a également une mise à l'épreuve de deux ans, au cours de laquelle il devra trouver du travail. Il devra également reprendre ses soins psychologiques.