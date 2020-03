St-Pierre: Jean-Gaël Anda veut "un contrat de confiance passé avec la population"

Le 05/03/2020 | Par Prisca Bigot | Lu 230

"Ce n’est pas un simple catalogue, mais le fruit d’une concertation, d’un travail de terrain mené depuis 6 ans". Sa feuille de route pour St-Pierre pour les 6 prochaines années, le candidat sans étiquette Jean-Gaël Anda la voit comme "un contrat de confiance passé avec la population". Il l’assure "nous avons écouté et avons tenu compte des erreurs du passé". Trois axes structurent son programme: un St-Pierre "plus agréable à vivre", "plus vert" et géré de façon "transparente".



Avec son équipe, dont les casiers vierges ont été vérifiés, assure maître Brigitte Hoarau colistière, une charte éthique a été rédigée. "Les élus devront s’engager à être exemplaires, disponibles et à ne pas embaucher tous les membres de leur famille dans la collectivité", déclare le candidat en direction de la mandature sortante. "La charte reprend une grande partie celle d’Anticor" , souligne Me Brigitte Hoarau. Celle de l’association contre la corruption pour l’éthique en politique "demande le patrimoine des élus et nous ne sommes pas à ce niveau-là dans une commune. Elle est davantage adaptée au niveau national".



Pour "transformer St-Pierre en une ville facile, agréable à vivre et où il fait bon travailler et étudier", Jean-Gaël Anda veut réaliser une contournante, travailler à la gratuité des bus, développer les pistes cyclables, construire une voie de type tramway entre St-Pierre et Petite-ile ou encore accompagner les porteurs de projets créateurs d’emploi.



Dans le but de limiter les nuisances subies par les habitants de Ravine Blanche, les festivals pourraient être délocalisés du côté de la Pointe du Diable. Le candidat projette également de réaliser "un grand parc d’exposition comme il y en a St-Denis ou St-Paul. Nous allons également mettre en place une grande fête foraine pour son côté populaire et accessible à tous".



Dans le domaine du développement durable et de l’aménagement du territoire, le candidat a réaffirmé son opposition au projet d’incinérateur à Pierrefonds au profit d’une économie circulaire. Le programme prévoit également de redynamiser le centre-ville "totalement asphyxié", accompagné de Corine Bédier ancienne candidate Insoumise aux législatives et de développer le sport dans les quartiers sur les conseils de Adame Ravat dit "Toutou". Aux côtés du candidat, Nadège Ramassamy aura pour charge l’application des normes d’accessibilité aux personnes handicapées et l’impulsion "d’un changement de regard".



Un programme que Jean-Gaël Anda souhaite financer en "luttant contre le gaspillage, la révision du budget fonctionnement de la mairie" et en "abandonnant le projet d’une nouvelle mairie à 22 millions d’euros de la majorité sortante".