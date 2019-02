St-Pierre: La contestation au rendez-vous de l'audience solennelle

Le 23/02/2019 | Par Charline Bakowski

Après celle de Saint-Denis, les magistrats du Sud ont décidé de boycotter l'audience solennelle de rentrée du tribunal de Saint-Pierre. Les professionnels de la Justice ont une nouvelle fois montré leur désaccord face à ce projet de loi. Chose qui n'a pas manqué de susciter agacement et irritation des deux chefs de juridiction.



Comme habituellement, cette audience solennelle a donc dressé un bilan de cette année écoulée; Résultats: la délinquance serait en baisse, aussi bien côté gendarmerie que police, avec un nombre de crimes et de délits moins important.



Le mouvement des gilets jaunes a également été au coeur des préoccupations, pendant lequel La Réunion a été plongée dans un ère de non-droit. Selon le procureur, de nombreux faits n'ont abouti à aucune plainte ni condamnation.



Le procureur a également précisé que l'heure est à l'adaptation. 2019 va donc être l'année du développement numérique à La Réunion, afin de rattraper son retard par rapport à la métropole.



Malgré les circonstances, cette audience solennelle de rentrée a également permis d'accueillir trois nouvelles magistrates.



Alors que des dire annonçaient la disparition du tribunal de Saint-Pierre, cette annonce est désormais du passé. Le programme immobilier pour la justice a notamment prévu la réhabilitation et l'extension de ce dernier.