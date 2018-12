St-Pierre: La mue de l'ancien Café de la Gare quasi achevée

Le 30/12/2018 | Par N.P | Lu 200

L’ancien Café de la Gare va bientôt achever sa mue. Le bâtiment construit entre 1889 et 1890, inscrit au titre des Momuments historiques depuis 2012, a retrouvé ses couleurs d’antan. Après avoir accueilli une gare ferroviaire, une bibliothèque puis un café-restaurant et une discothèque, "La Gare" a été réhabilitée. Le Casino du Sud dispose d’une AOT de 10 ans de la mairie. La société y a installé au rez de chaussé un snack et une salle d’exposition. A l’étage viendra une salle polyvalente où pourront se dérouler des formations et des tournois de poker ou des jeux de bingo. Les lieux sont ouverts au public depuis le 19 décembre dernier.Deux bâtiments, l’un qui accueillera un restaurant et l’autre des sanitaires seront livrés d’ici le premier trimestre 2019.Les travaux commencés en novembre 2017 sous la houlette des Bâtiments de France ont pris un peu de retard, volets, menuiseries ont en autres été détériorés. Le surcoût va peser sur le projet estimé à un peu plus d’un million d’euros.