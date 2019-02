St-Pierre: Manifestation contre l'incinérateur devant le siège d'Ileva

4. Gérard Jeanneau le 28/02/2019 10:48



Etrange ! Etrange ! Grenoble, avec son maire écologiste, va rénover son incinérateur, qui sera peu polluant. Ici, en terre grenobloise, je ne vois pas de levées de boucliers contre ce projet. L'incinérateur polluera moins que les bateaux des lacs avoisinants. Et tenez-vous bien, il sera situé à proximité du CHU !





Pourquoi cette levée de boucliers sous les cocotiers ? On peut penser à la force de Coriolis qui est inversée dans les hémisphères. Mais plus sérieusement, avec les Verts des cocotiers, on veut abattre Michel Fontaine, l'ennemi juré de Didier Robert, le Raminagrobis des cocotiers. La messe est dite !



