St-Pierre: Un couple de femmes victime d'une agression homophobe

Commentaires (24)

1. Alp le 24/11/2019 07:50

Le nom de l'établissement serait le bienvenu par précaution car tous les établissement de Terre sainte risque d’être suspectée et d'en pâtir ce qui est injuste



2. almuba le 24/11/2019 08:30

Réaction du propriétaire disproportionnée et condamnable mais c'est quand même elle qui l'a provoqué en premier en lui lançant son verre et en le mouillant.

3. Riv le 24/11/2019 08:40

Dommage qu''on est pas le nom de l''établissement étant gay et habitant a terre sainte à l''avenir je n''irais plus dans les bars de ce coin par précaution. Aussi les 2 femmes n''ont pas besoins de ce cacher des enfants, nous sommes tous égaux!

4. popi le 24/11/2019 08:43

ce n'est pas une agression gratuite. le geste désinvolte avec le verre est une grosse provocation. vous savez que l'homosexualité n'est pas encore totalement accepté en public , quand le proprio vous demande de vous modérer faites le , aux dernières nouvelles vous êtes chez lui et non sur une place publique.

5. Fidol Castre le 24/11/2019 08:58

les deux jeunes femmes se sont embrassées "comme un couple lambda".



Même un couple lambda ne doit pas se peloter en public. C'est grossier et impoli. Même un couple lambda ne doit pas se peloter en public. C'est grossier et impoli.

6. Sophie le 24/11/2019 09:11

C tout se qui intéresse a zot ?la réputation des bars de saint Pierre !!!mais ou va le monde svp?ont parle de deux femmes agressé,parce qu elle ce sont embrassé. Les graves !!!!

7. boboland le 24/11/2019 09:15

ils n'ont qu'à pas se rouler des pelles en public...ça s'appelle le RESPECT (un truc farfelu venu du passé…)… et OUI ça choque des voir des homo s'embrasser arrêtez de faire croire que c'est normal…! marre d'être forcé de penser différemment que ce que nos tripes nous disent!

bravo au patron d'avoir voulu arrêter le "spectacle"! elle n'avait pas à lui lancer son verre! moi aussi si on me balance un verre à la gueule je m'énerve et non je ne roule pas de pelle en public avec ou sans enfant dans les parages même en étant hétéro!

8. Abdou le 24/11/2019 09:30

une provocation de plus ! Nous sommes dans un monde de violence, où toute provocation est bonne afin d''ester en justice et demander réparation pécuniaire.Moi je retiens qu''un patron de bar s''est fait agresser par une cliente et qu''il a répliqué..

9. TICOQ le 24/11/2019 09:31

Exact, vite, le nom de l'établissement !

10. L''''INSOUMIS le 24/11/2019 09:32

" Elles avaient également pris soin de vérifier qu'il n'y avait pas d'enfants pour ne pas choquer, confient-elles dans les colonnes du Quotidien"



Il y avait donc conscience que cela pouvait être choquant ..!!!



Pure provocation donc ... ?



Un peu comme pour d'autres histoires, "vestimentaires" entre autres, c'est trop souvent le provocateur qui devient la victime … !?



Quelle Chienlit !

11. Ti Tangue zilé zone le 24/11/2019 10:05

@ 5. Fidol Castre le 24/11/2019 08:58

@ 7 boboland

++++ 1

AGRESSION non

PELOTAGE EN PUBLIC non aussi

Même lancer un verre à la figure sur une réflexion c’est NON Ou autre sujet : FUMER en terrasse c’est dégueu BEURK

12. Sébastien le 24/11/2019 10:13

Bon courage a ce couple.

Honte a ce propriétaire de bar... il faut le boycotter.

13. pipo le 24/11/2019 10:45

Perso j'aime bien voir deux femmes qui s'embrasse, dans un bar ou dans un lit ça boots ma libido ;)

14. Tristan Lefebvre le 24/11/2019 10:57

Encore du pain sur la planche.... La morale.... La mienne n'est pas la vôtre, un baiser ne me choque pas et mes enfants savent que c'est un geste d'amour. Tant que c'est pas vulgaire, et là rentre en jeu la morale. Marre des conservateurs.

15. Laura le 24/11/2019 11:05

En lisant les commentaires de certains, il n''''''''y a pas que le patron qui mériterait un verre glacé au visage.

Elles ont tout à fait le droit de s''''''''embrasser en public. Il n''''''''est pas dit qu''''''''elles se "roulaient une pelle". Honte à vous les homophobes.

16. Fidol Castre le 24/11/2019 11:15

@7 je suis d'accord.



Le dimanche en famille, à table, les gens ne se roulent pas des patins. Même s'il n'y a pas d'enfants. Pourquoi faudrait-il tolérer en public ce qui ne se fait même pas en privé ?



J'ai vu des homos en train de se tailler des p.... en public à l'Etang-Salé, à deux heures de l'après-midi, à quelques mètres d'enfants. Cela se passe tous les jours au Gouffre. Je n'y vais plus. C'est devenu un endroit malsain alors que cet endroit est destiné aux promenades et au sport en famille. Nous ne sommes pas obligés de tout accepter. Même si on doit se faire traiter d'homophobe...les heures les plus sombres de notre histoire...bla bla..

17. fox le 24/11/2019 11:20

déjà s''embrasser en public ca se fait pas, par respect pour autrui, pas d''enfants ok mais a tt moment ils peuvent arriver, c pur provok, et 2ement lancer un verre a la gueule c irrespectueux mepris et frustration immense

18. Fredo974 le 24/11/2019 11:21

Le respect d'autrui et la tolérance , ce n'est pas encore gagné !

19. fox le 24/11/2019 11:23

En fait ce sont les lesbiennes qui ont agressé les gens visuellement avec embrassades provocatrices (bisou hetero ou homo c pareil) et ont agressé le patron avec le verre d'eau !!! c fou comment le lobby féministe / médias ont retourné la situation !

20. Flamboyant le 24/11/2019 11:26

Il faut respecter les autres personnes on ne doit pas s''embrasser n''importe où dans la rue c''est horrible et manque de pudeur et contre nature chacun est libre de faire ce qu''il veut mais chez lui justement pour éviter tout problème et être discret