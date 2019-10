St-Pierre: Un nouveau dispositif de police pour lutter contre les violences

Le 20/10/2019

Police municipale et police nationale ont décidé d'unir leurs forces pour faire régner le calme sur le front de mer de Saint-Pierre. Les forces de l'ordre ont inauguré un nouveau dispositif avec la commune de Saint-Pierre, afin de lutter ensemble contre l'insécurité et la délinquance.



Ces violences, souvent sous fonds d'alcool, viennent détruire l'image festive et joviale du front de mer de Saint-Pierre. C'est pourquoi, une alliance de ces deux polices sera dédiée à ce secteur. Une équipe de 12 policiers - 6 nationaux et 6 municipaux - réalisera des patrouilles les vendredis et samedis soirs, ainsi que les veilles de jours fériés.