StartUP Trail, le premier événement de la toute nouvelle communauté French Tech Réunion

Le 19/06/2019 | Par Zinfos974 | Lu 134

Les 24 et 25 juin 2019 prochains Digital Reunion et la French Tech Réunion organisent le 1er événement French Tech du territoire : le StartUP Trail. Deux journées pour réaliser son propre parcours « trail » d’ateliers d’open-innovation personnalisé, autour de 12 problématiques liées au territoire et à ses entreprises.Digital Reunion et la Communauté French Tech La Réunion s’associent pour créer un format inédit sur le territoire : LE STARTUP TRAIL. Cet événement est conçu comme une course, un parcours de l’innovation, qui a pour but de fédérer, animer et stimuler l’écosystème élargi de l’innovation réunionnais.Sur deux journées, les 24 et 25 juin 2019, une douzaine de problématiques usuelles à l’innovation, à la recherche et au développement des startups et entreprises innovantes vont être soulevées lors d’ateliers d’intelligence collective organisés dans des tiers lieux et espaces coworking partenaires. Cet événement autour de l’open-innovation va permettre à différents publics d’échanger et de répondre à plusieurs problématiques entrepreneuriales que toute entité en développement peut se poser un jour ou l’autre.Au total, pas moins de 24 ateliers thématiques sont proposés dans l’ouest et le nord de l’île, afin de favoriser les rencontres et synergies entre les mondes de la Recherche, de la Formation et de l’Entreprise : « Quelles formes d'organisation humaine favorisent une gouvernance partagée au sein d'un groupe, d'une entreprise privée ou publique? », « Travailler efficacement et collaborativement à distance : quels outils et méthodes innovantes de gestion humaine? », « Du changement de mentalité au changement de comportement, comment positionner un produit ou service innovant responsable? », « Afin d'assurer le développement et l’engagement de sa communauté́ d'utilisateurs, quelles stratégies doit adopter l'entreprise lors de l'évolution de son business model ? ». Toutes les personnes qui ont des réponses à apporter à ces questions ou aux 8 autres relatives à l’Intelligence Artificielle, la Tech For Good..etc (disponibles sur www.startuptrail.re) sont encouragés à participer à cette aventure inédite !Cerise sur le gâteau : Un jeu concours est proposé aux participants, en partenariat avec French Bee pour tenter de gagner un billet d’avion aller-retour Réunion / San Francisco.Le tirage au sort aura lieu durant la Grande Soirée de restitution StartUP Trail du 26 juin 2019, à 19h30 au Moca, Montgaillard (sur invitation). Un village des partenaires de l’innovation permettra aux participants de rencontrer certains acteurs qui oeuvrent au quotidien pour l‘écosystème de l’innovation : La French Tech Réunion, Digital Reunion, Lizine by Cbo Territoria, Le Village by CA, EDF, RunFabLab … Cet événement est entre autre soutenu par le Conseil Régional, la CINOR, la CIREST, Saint-André, Innovons la Réunion et l’Université de la Réunion. Programme d’actions cofinancé par l’Union Européenne et la Région Réunion. Inscriptions sur le site de l’événement ( www.startuptrail.re ) – pour toutes informations supplémentaires, contacter equipe@digitalreunion.com.