“Station'R/Campus des Lumières“ : tout le monde descend...signer !

Le 23/10/2019 | Par Alix COINDEVEL | Lu 103

En marge de NxSE, acteurs du privé et du public se sont engagés à mutualiser leurs forces pour créer, réunis au sein de la «Station'R», un futur « Campus des Lumières ». Les partenaires, au rang desquels la Cinor, ont signé ce mercredi 23 octobre 2019, lizin la Mare à Sainte-Marie, un protocole d'accord pour l'étude de préfiguration du projet.

“Avec ce futur projet, il s'agit de proposer une solution globale et ouverte sur l'international aux acteurs de la formation supérieure à La Réunion. Et cela passe par la création d'un campus international pluridisciplinaire dénommé Campus des Lumières et destiné au regroupement et à la mutualisation de moyens des écoles de formation supérieure de l'île“, explique d'emblée Philippe Arnaud, Président de Digital Réunion, inspirateur du projet.



Un campus qui se présente comme une future station réunionnaise de la Route de la Connaissance de l'océan Indien à l'Afrique.



L'idée est en effet de transformer La Réunion en terre d'attraction pour les jeunes cracks africain.

Pour rappel, un étudiant en mobilité sur dix dans le monde est africain, avec un taux de mobilité deux fois plus élevé que la moyenne mondiale. Et la France reste la première destination des étudiants africains : 43,2 % des étudiants étrangers en France sont Africains ;





Faire décoller l'attractivité à l'international de la future offre de formation supérieure



Il est de nature, comme l'a relevé Yves Ferrières, vice-président délégué de la Cinor, “à faire décoller l'attractivité à l'international de l'ensemble de notre future offre de formation supérieure du territoire en direction des marchés cibles d'Afrique continentale, mais aussi dans le grand océan Indien et vers l'Asie“, avec l'espoir que cette cible ... "Choose La Réunion".



Ce projet Campus est conçu dans une démarche de partenariat public/privé avec les partenaires institutionnel locaux, en premier lieu l'Université, contribuant ainsi à des économies d'échelle et à la cohérence de l'offre de l'enseignement supérieur public et privé au sein d'un projet collaboratif .

De même, il s'appuie sur la dynamique des territoires réunionnais (Nord et Est) et vise à les associer au projet collaboratif et d'assurer ainsi sa cohérence avec leurs projets de territoire.



Ce travail entre partenaires débutera par l'étude de préfiguration du projet. Une étape pilotée par le groupement « Station'R » en concertation avec les écoles définies et les partenaires institutionnels sur un délai de 6 mois..



Une étude de préfiguration





De même, il s'agira d'identifier toutes les opportunités de coopération public/privé, en particulier la mutualisation de moyens et de services entre “Station'R“ et l'Université, partenaire institutionnel majeur du projet Campus des Lumières, tant dans sa phase de réalisation que lors de sa phase d'exploitation et de développement.



Cette étude de préfiguration vise, entre autres, à définir les prix cibles des services proposés par le groupement « Station'R » concernant la mise à disposition des espaces mutualisés d'enseignement et de travail collaboratif, des infrastructures d'hébergement, des services de restauration et des lieux de vie : espaces de convivialité connectés, salles de conférence et de spectacle, fontaines numériques.

