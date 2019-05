Ste-Clotilde: Un accident multiplie les embouteillages en direction du Salon de la Maison

3. Pamphlétaire le 05/05/2019 13:19



1/ Et ainsi le coût des contrats d'assurance augmenta...



2/ Tu roules, tu payes (carburant, contraventions), tu stationnes, tu payes (parking payant, vol), tu t'arrêtes, tu payes (accident,incident, panne)...Les automobilistes sont des vaches à lait pour l'Etat et tutti quanti...



(…) punissable pour un retard de quelques instants ou un mot d'impatience à un chef d'équipe, et mille autres choses qui sont suspendues au-dessus de votre tête et à quoi vous ne songez même pas, mais que n'oublient certes pas gardiens, contremaîtres, agent de secteur et tutti quanti.

Robert Linhart (1944-XXX), l'Établi, p. 67.