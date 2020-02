Ste-Marie : 38 infractions relevées en une matinée

Le 07/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 317

Les gendarmes de la brigade de Sainte-Marie, avec la collaboration de leurs collègues motocyclistes de Saint-Benoît, ont mené une action de lutte contre l'insécurité routière sur la commune de Sainte-Marie ​de 09 heures 30 à 12 heures ce vendredi matin dans le secteur de la Rivière des pluies RN 102. 38 infractions ont été constatées par les militaires parmi lesquelles 20 procédures pour usage de téléphone ou distracteur, 16 non respect de feu rouge, 1 non port de la ceinture de sécurité et 1 défaut d'assurance... Un bilan "édifiant", déplorent les forces de l'ordre.



Un peu plus tôt de 07 à 11 heures les motocyclistes de la Bmo de Saint-Paul concentraient leur action sur la commune éponyme. Dans un premier temps, ils ont verbalisé 16 usagers dont 14 pour usage de téléphone ou distracteur, 1 non respect de stop et 1 non port de la ceinture. Dans un second temps, leur contrôle s'est porté sur la circulation des poids-lourds. Trois infractions ont été constatées dont 1 absence d'extincteur, 1 défaut de visite technique et 1 défaut de formation initiale.



Les gendarmes rappellent que le téléphone tenu en main quel que soit l'usage (appels - sms - consultation réseaux sociaux etc...), les écouteurs, les casques émettant du son sont prohibés. Ils exposent l'auteur à une amende de 135 euros ainsi qu'à la perte de 3 points.