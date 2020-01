Ste-Marie: 800 kilos de déchets ramassés en une matinée

Le 18/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 189

Près de 800 kilos de déchets ont été ramassés ce samedi matin sur le sentier littoral au niveau de la Ravine des Chèvres et dans la zone de Gillot.



Ces déchets qui se trouvaient majoritairement par terre au niveau de plusieurs emplacements de poubelles. Les poubelles ne seraient pas adaptées selon l'équipe, qui demande aux services de la CINOR de mettre des bacs plus grands et plus pratiques.



Cette action symbolique montre une volonté de traitement et de réduction des déchets éparpillés dans la nature et qui salissent l’image de notre commune.