Ste-Marie : Des manifestations prévues ce week-end annulées

Le 21/06/2019 | Par Zinfos974 | Lu 54

En raison des conditions météorologiques (vents forts) annoncées pour ce weekend, la Ville décide de reporter à des dates ultérieures les manifestations prévues aujourd’hui et demain dans les quartiers des Gaspards, de la Confiance, des Cafés et de la Convenance.



Nous remercions toutes les associations ainsi que les partenaires qui ont travaillé sur ces projets, mais les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour garantir la sécurité du public et le succès de ces manifestations.



La Ville annoncera les nouvelles dates dans les prochains jours.