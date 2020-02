Ste-Marie : Fermeture de l'école maternelle Desbassyns jusqu'au lundi 2 mars

Le 26/02/2020 | Par Zinfos974 | Lu 199

La Ville de Sainte-Marie informe les parents d'élèves de Desbassyns que dans le cadre des travaux de rénovation actuellement en cours, il est nécessaire de procéder à la fermeture de l’école Maternelle jeudi 27 et vendredi 28 février.



En effet, par rapport à la nature des travaux (agrandissement du réfectoire, mise en conformité en terme d’accessibilité, suppression de cloisons,... ), la Ville et ses prestataires doivent impérativement procéder à des actions urgentes de sécurisation du chantier, ainsi qu’à des analyses sur l’état général du bâtiment.



Compte tenu des nuisances engendrées, qui impacteront fortement les conditions d’accueil, de confort et de sécurité des élèves, des enseignants, du personnel technique, l’établissement sera donc fermé pendant deux jours.

Nous nous excusons d’ores et déjà pour la gêne occasionnée, en remerciant l’ensemble des usagers (parents, élèves, enseignants, personnel) pour leur compréhension.



L’établissement, après remise en état, rouvrira le lundi 02 mars.



Nous vous remercions, Madame, Monsieur le Rédacteur en Chef, de bien vouloir assurer la diffusion de cette information dans les prochaines éditions de vos journaux d’information.