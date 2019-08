Ste-Marie: Le corps retrouvé est celui d'Anita Coudéounie

Le corps retrouvé hier à Terrain Elisa, Sainte-marie, à quelques mètres du lieu de disparition d'Anita Coudéounie serait celui de la mère de famille, selon nos confrères du Jir.



Le corps, retrouvé dans une ravine, soit dans un lieu très difficile d'accès, sème le doute: s'agit-il d'un crime ou d'un accident? Il est possible que la défunte soit tombée mais le lieu précis de la découverte est si improbable que certains riverains ne peuvent croire à l'accident. Les gendarmes ne s’étaient en effet pas aventurés si loin; le bas de la ravine et bord de falaise pratiquement impossible à accéder, notamment à cause de la végétation abondante.



Mais aucun indice ne permet pour le moment d’emprunter la piste criminelle. L’autopsie en dira peut-être plus, ce lundi.