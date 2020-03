Ste-Marie : Réouverture de l'école maternelle Desbassyns

Le 02/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 89

La Ville de Sainte-Marie informe les parents d'élèves de Desbassyns que la réouverture de l’école maternelle se fera demain, mardi 03 mars 2020, aux horaires habituels.



Nous portons à la connaissance des parents que l'ensemble du site est fonctionnel et qu'aucune pollution de l'air n'a été relevé suites aux analyses menées la semaine dernière.



Les travaux de rénovation (agrandissement du réfectoire, création d'une rampe d'accès,...) continueront donc dans les semaines qui viennent, sans aucune incidence sur l'accueil, le confort et la sécurité des élèves et du personnel, qui restent bien évidemment notre priorité.



Nous tenons, une nouvelle fois, à présenter nos excuses pour les contraintes occasionnées, en remerciant l’ensemble des usagers (parents, élèves, enseignants, personnel) pour leur compréhension.