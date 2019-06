Ste-Marie: Un adolescent poignardé, son agresseur en garde à vue

Le 22/06/2019 | Par Charline Bakowski

Au-delà des accidents routiers, les secours ont également été sollicités ce vendredi soir pour une agression à Sainte-Marie.



Un jeune garçon de 16 ans a été agressé par un autre jeune de 17 ans en pleine rue, aux alentours de 20 heures, pour une raison encore inconnue.



L'adolescent lui aurait donc donné plusieurs coups de couteau, dont l'un s'est avéré plus grave que les autres, touchant l'abdomen.



La victime a été pris en charge par les secours. Bien que conscient, il a été transféré dans un état grave vers le CHU de Bellepierre, à Saint-Denis.



L'agresseur a entre temps réussi à prendre la fuite. Les gendarmes ont ouvert une enquête afin de retrouver cet adolescent. Sa fuite n'aura pas duré longtemps. Au d'une demi-heure, le jeune a regagné son appartement, où les gendarmes avaient cerclé le secteur.



Le mineur a donc été intercepté et placé en garde à vue. Il pourrait être déféré au tribunal de Champ Fleuri au cours des prochains jours.



Selon les premiers éléments de l'enquête, comme le révèle le Quotidien, les deux jeunes se seraient disputés car l'un d'entre eux souhaitait quitter la fête de la musique et regagner son domicile. Le second adolescent l'aurait donc retrouvé chez lui pour donner ces coups de couteau.



Pourquoi? Avait-il consommé de l'alcool? L'adolescent en question serait également connu pour des troubles psychiatriques, comme le souligne le JIR. Seule l'enquête déterminera les circonstances exactes de cet acte.